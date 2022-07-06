السيسي: و الله العظيم لو توجد 100 الف دارس لمقومات التكنولوجيا لا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 10:25 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "احنا عاملين اليوم ده للمصريين والدولة المصرية علشان نلقى الضوء على أهمية الموضوع ده علشان مستقبل بلادنا وأولادنا.. من فضلك يا دكتور عمرو خد راحتك وبراحة علشان الناس تعرف".

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح منصة مصر الرقمية: "عملنا ده علشان نقول للناس إذا كنتم بتتكلموا فى التعليم وعاوزين تعرفوا التعليم اللى يبقا ليه فرصة حقيقية لبلادنا وأولادنا فى العمل..اللى احنا بنتكلم عليه اليوم كله معمول علشان كلنا ننتبه ونهتم ونبذل الجهد سواء التعليم أو المبادرات المطروحة أو حتى اللى ممكن يتعمل علشان ندى فرصة حقيقة للموضوع".

وتابع الرئيس: لما عملنا مسابقة طلع 111.. بفكركم بالموضوع وساعتها قابلنى الدكتور خالد وزير التعليم العالى وقالى لو عملنا مسابقة غير كده هنجيب عدد أكبر من كده وأنا بقول ياريت والله يا خالد.. بقولك الكلام ده والله يا خالد وأتمنى والله العظيم لو اتوجد 100 ألف دارس عندهم المقومات دى هصرف عليهم 12 مليار جنيه فى تعليمهم هاتوا الـ100 ألف فاهمنى وفاهمهم".