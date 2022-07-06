عاجل - السيسى يلتقط صورة تذكارية مع شباب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن يشهد الرئيس اليوم إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية فى "رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولى بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز ابداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصرى". كما يشهد الرئيس فاعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين فى المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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