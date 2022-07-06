يخدم العمالة المؤقتة.. 3 أهداف رئيسية لمشروع التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع التحول الرقمى بدأ فى مصر منذ أكثر من خمس سنوات، وتم الاستفادة منه فى تنظيم تقديم منحة العمالة المؤقتة.





وأضاف طلعت، خلال حفل افتتاح الرئيس السيسى مراكز إبداع مصر الرقمية، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية الأول هو التعاون مع باقى جهات الدولة فى تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة.

وأوضح أن الهدف الثانى تقديم خدمات اتصالات عالية ذات ثبات واستقرار، والهدف الثالث هو دعم الشباب بمنافسة فعالية فى أسواق العمل سواء المحلية أو الإقليمية والدولية.

وتابع أن تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن يقوم تحت مظلة مشروع التحول الرقمى وهو ميكنة جميع الإجراءات والخدمات الحكومية من خلال منظومات حوسبية دون تدخل بشرى.

وأشار إلى أن مشروع التحول الرقمى بدأ منذ أكثر من خمس سينوات مع إنشاء البنية المعلوماتية المصرية، موضحا "المشروع مكننا من تكوين صورة مميكنة من استحقاقات المواطن، ومن خلال البنية المعلوماتية استطعنا تنظيم تقديم منحة العمالة المؤقتة".