عاجل- السيسى: أنفقنا 100 مليار جنيه لإنشاء المراكز الرقمية بالعاصمة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات وإطلاق منصة مصر الرقمية: المراكز الرقمية التى تم إنشاؤها محصنة ولا يمكن اختراقها، لافتا إلى أن المركز الواحد يكلف 10 مليارات جنيه على الأقل.
وأضاف: الدولة أنفقت 100 مليار جنيه لإنشاء المراكز الرقمية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية فى "رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولى بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصرى"
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