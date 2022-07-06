السفير الصينى يتطلع إلى زيادة الصينيين الدارسين للغة العربية بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، لياو ليتشيانج السفير الصينى بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الأكاديمية والبحثية وذلك بحضور الدكتورة رحاب محمود مديرة رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة، والدكتورة هانم أحمد مستشارة وزير التربية والتعليم.





شهد اللقاء، حوارًا حول العلاقات التعليمية والعلمية بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، والتعاون بين الجانبين الذى يتميز بتاريخ عريق ومشرف.

وناقش الطرفان التوسع فى الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات الصينية فى العديد من التخصصات، منها الإدارة العامة، والاقتصاد، والزراعة، والهندسة، خاصة بعد النجاح الذى شهده البرنامج المزدوج بكلية الآداب مع جامعة شنغهاى جياو تونج.

وتطرق النقاش حول إمكانية مشاركة جامعة القاهرة بالدعم الفنى والأكاديمى فى مبادرة تعلم اللغة الصينية وتدريسها بمراحل التعليم قبل الجامعى بمصر، من خلال تحديد معايير اختيار المدرسين، واختيارهم ووضع المناهج.

من جانبه، أعرب السفير الصينى عن سعادته بتواجده فى جامعة القاهرة المشهورة عالميًا والأعرق على مستوى الوطن العربى، وبلقائه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة الذى يُعد مفكرًا وفيلسوفًا ومؤلفًا مؤثرًا وله العديد من الإسهامات العلمية والفكرية البارزة.

وقال السفير الصينى، إنه يتطلع إلى زيادة أوجه التعاون مع جامعة القاهرة التى يمنحها الجانب الصينى الأولوية فيما يتعلق بالمجال التعليمى، وبما يدعم أوجه التعاون المختلفة بين البلدين والنهوض بالشباب من الجانبين، وزيادة أعداد الطلاب الصينيين الدراسين للغة العربية والطلاب المصريين الدارسين للغة الصينية، وتخصيص مجموعة من المعلمين المصريين والصينيين لدعم تعليم اللغة الصينية.

وأشاد بالتعاون القائم بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية والذى يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجامعات الصينية والإفريقية، ويتناول العديد من الجوانب ومنها تعليم اللغة الصينية، والمساهمة فى دعم المواهب والطاقات من الشباب الذين يؤدون دورًا فعالًا فى دعم صورة البلدين لدى شعوبهما ويمثلون رسالة للتواصل وتعزيز الصداقة والتعاون المشترك.

وأشار السفير الصينى، إلى مذكرة التفاهم بين الجانب الصينى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية بشأن تدريس اللغة الصينية للطلاب فى المدارس بالتعليم قبل الجامعى، والتى سوف يتم البدء فيها من خلال تطبيق التعليم التجريبى للغة الصينية فى 12 مدرسة إعدادية، معربًا عن رغبته فى دعم جامعة القاهرة لتنفيذ هذا المشروع على الوجه الأكمل والذى يساهم فى تعزيز التعاون الثقافى والتعليمى بين البلدين.

وأكد السفير الصينى، قوة العلاقات المصرية الصينية على مر التاريخ، وأن مصر هى أول دولة عربية أقامت علاقات مع الصين اتسمت بالعراقة والطابع التاريخى والاستراتيجى والنموذجى الرائد والذى أصبح يُحتذى به للتعاون مع الدول العربية والأفريقية، مشيرًا إلى الاحتفال بالذكرى الـ 63 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بما يمتلكانه من حضارة عريقة ونظرة مشتركة تجاه ما يشهده العالم فى الوقت الحالى.

وفى ختام اللقاء أهدى السفير الصينى رئيس جامعة القاهرة، بعض مؤلفات رئيس الصين، كما أهداه درعًا تذكاريًا من دولة الصين.