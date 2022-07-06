القاهرة تصدر بيانا بشأن معرض «أهلا بالعيد»

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار معرض "أهلا بالعيد" حتى يوم وقفة العيد، والذى افتتحته المحافظة بحى باب الشعرية ضمن عدد من المعارض التى نشرتها المحافظة فى عدد من أحياء العاصمة.





جاء ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية؛ لتلبية احتياجات المواطنين من لحوم عيد الأضحى. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المعرض يشمل جميع مستلزمات عيد الأضحى خاصة اللحوم الطازجة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية إلى جانب توافر ملابس الأطفال والكبار والمواد الغذائية والمنتجات الورقية والمنظفات وكل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم.

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