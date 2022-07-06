برعاية قرينة الرئيس.. مدبولى يستعرض تقريرا عن جائزة الدولة للمبدع الصغير

جدة - نرمين السيد - استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرا من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حول نتائج الدورة الثانية من "جائزة الدولة للمبدع الصغير" لعام 2022، التى تحظى برعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، للمبدعين من الأطفال والنشء من 5 إلى 18 سنة، كما اطلع على نسخ من أعمال الفائزين بفروع الجائزة المتنوعة.





وثمن رئيس الوزراء هذا المنتج الفكرى المميز لتلك الجائزة المهمة، التى تعد إنجازا جديدا للدولة المصرية، يجسد التزام الوطن بتنمية مواهب الأطفال والنشء، لتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن "جائزة الدولة للمبدع الصغير" التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2020، تمنح سنويا، لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون، وكذا مجالات الإبداع والابتكار، وتهدف إلى نشر إبداعات الأطفال الفائزين فى القصة، والشعر، والرسم، وإتاحتها للأطفال فى كل مكان ورقيا ورقميا.

وأشارت الوزيرة إلى أن رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، لـ "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، ترسخ إيمان الدولة بنصوص الدستور المصرى التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب، وحماية الإنتاج الثقافى والفنى، وإيجاد بيئة محفزة على الابتكار، ودعم النابغين الصغار، ورعاية إنتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.

وأوضحت الوزيرة أنه فاز بالجائزة فى دورة هذا العام، 34 مبدعا صغيرا، 18 من الذكور، و16 من الإناث، فى 8 فروع، هى: القصة القصيرة، والشعر، والتأليف المسرحى، والرسم، والعزف على آلة البيانو، والغناء، والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، والابتكارات العلمية، وفق إطار من الحوكمة يعتمد على شروط ومعايير محددة، وفى ضوء قرارات "اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير" التى تضم بين عناصرها مسئولين ومبدعين كبار، فى عدة مجالات، لافتة إلى أنه تقدم للمنافسة على فروع الجائزة هذا العام، 2676 متسابقا من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، طبقا للمرحلتين العمريتين اللتين تم الإعلان عنهما، من 5 إلى 12 عاما، ومن فوق 5 إلى 18 عاما.