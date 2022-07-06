عاجل- السيسى: لو خرج 100 ألف لديهم إمكانيات سأنفق عليهم 10 مليارات جنيه

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التعليم فى مجال الاتصالات له فرصة حقيقية لبناء الطلاب للعمل، لافتا إلى أن افتتاحات اليوم تؤكد ضرورة بذل الجهد فى مجال التعليم، وإعطاء فرصة حقيقية للشباب.





وتابع الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات وإطلاق منصة مصر الرقمية: "لو خرج 100 ألف دارس لديهم إمكانيات جيدة أصرف عليهم 10 مليارات جنيه لتعليمهم". ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية فى "رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولى بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصرى"

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