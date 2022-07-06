وزير الرى يسلم 14 متدربا شهادات كفاءة إدارة المياه والزراعة بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور السفير محند صالح لعجوزى الأمين العام المساعد للصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الافريقية بجامعة الدول العربية، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة، والدكتور أحمد المقص المنسق لهيئة البحوث وتنميه الغذاء للمناطق شبه القاحلة بالاتحاد الإفريقى، كما حضر الاحتفالية سفراء دول كينيا ونيجيريا وسيراليون وليبيريا وناميبيا وغانا.



ورحب الدكتور عبد العاطى بالمتدربين الأفارقة مهنئا باجتيازهم للبرنامج التدريبى، مشيرا إلى حرصه الشخصى على المشاركة فى تسليم الشهادات للمتدربين فى مختلف الدورات التدريبية التى تنظمها الوزارة، لما تمثله هذه الدورات من فرصة للتواصل بين أبناء القارة الإفريقية، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الإفريقية.



وأعرب عن تقديره لدور جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى فى تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها الدول العربية ودول القارة الإفريقية، خصوصا فى ظل ما تواجهه هذه الدول من تحديات عديدة نتيجة للتغيرات المناخية، مشيرا لهذا البرنامج التدريبى والذى تم عقده بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية، وهيئة تنمية الغذاء والحبوب للمناطق شبه القاحلة بالاتحاد الإفريقى.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن المياه تعد الركيزة الأساسية للتنمية فى جميع القطاعات، وأن مصر حريصة على مساعدة القارة الإفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025، وأجندة إفريقيا 2063، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا لأهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية، وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع المياه بالدول العربية والإفريقية.

وأشار إلى دور هذه البرامج التدريبية فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول، وأن تنوع المشاركين من 13 دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربين، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه البرامج، ووجه سيادته بالإستمرار فى عقد هذه البرامج التدريبية، منوها لأهمية استمرار التواصل بين المتدربين والمركز الإقليمى للتدريب بعد إنتهاء هذا البرنامج.



وأوضح الدكتور عبد العاطى أن التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.

كما أشار لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة مثل ومركز التدريب الإقليمى بمدينة السادس من إكتوبر وفروعه بالمحافظات، ومركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية لـ200 متدرب سنويا من الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه، من خلال تدريس العديد من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه مثل (أنظمة الرى الحديث ورفع كفاءة استخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية - تنمية المصادر المائية - النماذج الهيدروليكية للأنهار - تصميم المنشآت المائية - هندسة السدود - نظم المعلومات الجغرافية - الإستشعار عن بعد)، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التى تعقد بالمركز القومى لبحوث المياه.



وعبر المتدربين الأفارقة عن سعادتهم بوجودهم فى مصر والمشاركة فى هذا البرنامج التدريبى وما يحتويه من مواد علمية هامة، مع الإشادة بمركز التدريب الاقليمى وما يتمتع به من إمكانيات تدريبية ولوجيستية، ومعربين عن إعجابهم بالزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية، مشيرين إلى أن مصر تعتبر من الدول المتميزة فى مجال إدارة المياه وعلوم الرى، وأن هذه الدورة التدريبية كان لها دور فى تدعيم التواصل بين أبناء الدول الافريقية المشاركين بها وتبادل الخبرات والأفكار بينهم، مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج فى إدارة الموارد المائية فى بلادهم.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى تم عقده بمشاركة 14 متدربا من 13 دولة إفريقية هى (رواندا – سيراليون – نيجيريا – كينيا - ليبيريا - جامبيا - ارتيريا - اوغندا - ليسوتو - موزمبيق - زيمبابوى - غانا - ناميبيا)، وذلك خلال الفترة من 26 يونيو إلى 6 يوليو 2022.

واشتمل البرنامج التدريبى على عدد من الزيارات العلمية والحقلية مثل زيارة محطة المركز القومى لبحوث المياه بوادى النطرون وزيارة قطاع الرصد والاتصالات بالوزارة ومركز التنبؤ بالفيضان ووحدة المحاسبة المائية بقطاع التخطيط وأحد مشروعات تأهيل الترع وأحد المزارع التى تستخدم نظم الرى الحديث وزيارة أحد روابط مستخدمى المياه.