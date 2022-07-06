«مدبولى» يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وتقدم رئيس الوزراء، فى البرقية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بأسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وقال مدبولى "أنتهز هذه المناسبة المباركة، لنعاهدكم على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد والعطاء، كى نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء، لينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار".