استقبال السيسى لوزير الصناعة الإماراتى وانطلاق الحوار الوطنى يتصدران الصحف

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصحف خبرا تحت عنوان "السيسى يرحب بزيادة الاستثمارات الإماراتية فى مصر.. آفاق إضافية للتعاون ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين"

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الاستثمارات الإماراتية فى مصر، وذلك ترسيخا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، وأعرب الرئيس السيسى عن تطلع مصر لدعمها بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون فى كل المجالات، خاصة فى القطاعات التى تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك خلدون المبارك رئيس جهاز الشئون التنفيذى لإمارة أبو ظبى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات فى الشق الاستثمارى وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات. وطـلـب الـرئـيـس الـسـيـسـى نـقـل تحـيـاتـه إلـى شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ومن جانبه، نقل الدكتور سلطان الجابر إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد، مشيدا بالمناخ الاستثمارى والتجارى الجاذب فى مصر فى ضوء العملية التنموية الشاملة التى تشهدها البلاد بقيادة الرئيس، وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، مؤكدا فى هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الرئيس يتابع مبادرة دعم صحة المرأة السيسى: التوسع فى المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام وفق المعايير الدولية"

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والـدكـتـور حـمـدى عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العينى. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المبادرة ساهمت فى تطوير منظومة التشخيص والعلاج من الأورام، خاصة سرطان الثدى، من خلال استخدام الأدوية الحديثة التى أثبتت الأبحاث العلمية قدرتها على العلاج وخفض معدلات الوفاة، لاسيما فى الحالات المبكرة، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية من أجهزة أشعة تشخيصية ومعامل تحاليل، إلى جانب ميكنة مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع حالات أورام الـثـدى فـى مـصـر، فضلا عن الـتـدريب المستمر لجميع الكوادر الطبية المتخصصة فى هذا المجال.

وأوضـح الـدكـتـور حـمـدى عبد العظيم أن المبادرة نجحت فى تحقيق أهدافها الأساسية بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، حيث تم الكشف على حوالى 17 مليون سيدة فى مراكز الرعاية الأولية، وعمل المسح الإكلينيكى لهن للتشخيص الأولى للأورام، وذلك فى إطار أكبر مشروع قومى من نوعه للتشخيص المبكر لسرطان الثدى فى الدول النامية على مستوى العالم، مما ساهم فى خفض نسبة الحالات المرضية فى مصر التى يتم تشخيصها فى المراحل المتأخرة للمرض من 60% إلى 30%، ومن ثم تعظيم خدمة الكشف المبكر والتى ساعدت على تحسين نتائج العلاج، أخذا فى الاعتبار أن معدلات الشفاء ترتبط ارتباطا وثيقا بالمرحلة التى يتم فيها تشخيص المرض.

وأضاف المتحدث الرسـمـى أنه تم كذلك عرض مشروع تطوير مستشفى أورام دار الـسـلام "هـرمـل" لـتـصـبـح مـركـزا مـتـطـورا لتشخيص وعلاج أورام الثدى، بالإضافة إلى تدريب جميع مقدمى الخدمة الصحية من الكوادر الطبية وتمريض وفنيين على أحدث طرق وأجهزة العلاج والتشخيص.

ووجه الرئيس بالتوسع فى المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام فى مصر وفق المعايير الدولية بالأخذ فى الاعتبار التوزيع السكانى على مستوى الجمهورية، كما وجه بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام فى مستشفى دار السلام "هـرمـل"، وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق "تحيا مصر"، بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخـرى فى مصر، وليمثل منارة طبية لهذا التخصص الهام على مستوى الدولة.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "مدبولى يستعرض مشروعات التعاون مع وزير الصناعة الإماراتى.. سرعة تشغيل المجمعات الصناعية، وتذليل أى عقبات أمام التأمين الصحى الشامل"

عقد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وفد دولة الإمارات، والذى ضم د. سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبى، محمد الرمحى الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى لطاقة المستقبل "مصدر"، وخالد سالمين المدير التنفيذى بشركة أدنوك.

وخلال اللقاء أطلع الجابر، رئيس الوزراء، على نتائج المباحثات التى تم إجراؤها خلال الفترة الماضية، حول مشروعات التعاون المقرر تنفيذها، سواء فى إطار ثنائى بين مصر والإمارات، أو فى إطار مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، بين مصر والإمارات والأردن.

وفى هذا السياق، أوضح د محمد شاكر وزير الكهرباء أنه تم الانتهاء من تفاصيل الاتفاق على إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية من محطات الرياح بطاقة 10 جيجاوات، وسيتم التوقيع على اتفاقية المشروع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

من ناحية أخرى وجه د. مصطفى مدبولى، بتقييم تطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بتحفيز الصناعة، وردود فعل الصناع بشأنها، وكلف بسرعة ميكنة صندوق الصادرات، مؤكدا أن أولوية الحكومة فى ملف إقامة المجمعات الصناعية هو سرعة التشغيل، مشددا على ضرورة تقديم كل التيسيرات لمن حصلوا على هذه المجمعات لسرعة تشغيلها.

وتابع مدبولى، الموقف التنفيذى للـ 100 إجـراء الخاصة بالنهوض بقطاع الصناعة.. كما تابع د. مصطفى مدبولى، الموقف التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، حيث أكد رئيس الوزراء تذليل أى عقبات، ودفع العمل فى مراحل المشروع المختلفة؛ لسرعة توفير الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "انطلاق "الحوار الوطنى"، رشوان: جميع الجلسات علنية.. ولا مشاركة لمن تورط فى إراقة الدماء"

عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى أمس أولى جلساته برئاسة المنسق العام ضياء رشوان، والتى تم فيها تأكيد ضرورة الخروج بما يعبر عن آمال وطموحات كل فئات الشعب المصرى والخطوة الحقيقية للجمهورية الجديدة، والإشارة إلى استبعاد كل من تلطخت أيديهم بالدم، وكل من يحاول زج الدين فى السياسة.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى: إن دعوة رئيس الجمهورية لهذا الحوار تؤكد السير نحو دولة ديمقراطية حديثة تتسع لكل أبنائها، وإن الخلاف لا يفسد للوطن قضية.

وأشار إلى أنه لا توجد موانع للحوار، إلا من لجأ للقتال، أو حرض عليه، أو شارك فيه، ولا يعترف بشرعية الدولة ودستورها، فلا مكان له فى الحوار الوطنى، وهو ليس مدعوا إلى مائدة الحوار، ولن يشارك فيه، فلن يستبعد من الحوار الوطنى إلا من خرب ومارس العنف.

وأكد أن جميع جلسات الحوار ستكون علنية ومتاحة بشكل فورى للرأى العام للتفاعل معها، وسيطرح ذلك على مجلس الأمناء لكى يقر هذا الأمر، حتى يتم توثيق ذلك الحدث تاريخيا.

وأضاف رشوان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أننا فى مرحلة جديدة من تطور الجمهورية المصرية، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى يعيد تحالف 30 يونيو، وهدفه أولويات العمل الوطنى وأوجد مساحات مشتركة، ولا توجد فيه أى موانع.

وأشار إلى أن الرأى العام لا ينتظر منا كلاما يقال، فلديه طموحات وآمال كثيرة، ويعول كثيرا على هذا الحوار، ولابد أن تكون هناك مخرجات، ونهدف إلى وضع بدائل جدية، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من فئات الشعب المصرى للمشاركة فى الحوار الوطنى.

كما أكد المنسق العام أن الحوار الوطنى بلا سقف، والدستور هو المنظم العام، والحاجة للاستعانة بآراء الخبراء مهمة فى هذا الصدد، موضحا أيضا أن الإفراج عمن لم تتلوث أيديهم بالدم أمر مطلوب، خاصة مع حلول عيد الأضحى، لافتا إلى أن دور الأكاديمية الوطنية للتدريب يقتصر على التنظيم فقط.

وأكدت الدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، التزام الأكاديمية بدور حيادى فى الحوار الوطنى، مشيرة إلى أن الأكاديمية ستكون على مسافة واحدة من الجميع.

ووجهت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال جلسة انطلاق الحوار الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لتكليف الأكاديمية بتنظيم الحوار الوطنى.

وقالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "آبى أحمد: اتفقت مع البرهان على تسوية سلمية للقضايا العالقة بين البلدين"

أجرى رئيس مجلـس الـسـيـادة السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، مشاورات مع رئيس الـوزراء الإثيوبى أبـى أحـمـد، على هامش اجتماعات الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) فى العاصمة الكينية نيروبى.

وقال أبى أحمد فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد الاجتماع: "فى مشاوراتى مع الجنرال عبدالفتاح البرهان، اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من المجالات التعاونية للعمل عليها بشكل سلمی".

وأضاف: "الروابط المشتركة بيننا تتجاوز أى انقسامات. وقد أكدنا الـتـزامـنـا بـالـحـوار والحل السلمى للقضايا العالقة"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتصاعدت التوترات بين البلدين نهاية الشهر الماضى بعدما اتهمت القوات المسلحة السودانية الجيش الإثيوبى بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدنى بعد اختطافهم.

وقالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "الرئيس التونسى: التصويت بـ"نعم" للدستور ينقذ الدولة"

وحث الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس، التونسيين على التصويت بنعم على الدستور الجديد فى الاستفتاء الشعبى المقرر يوم 25 يوليو الحالى من أجل "إنقاذ الدولة".

وتوجه سعيد برسالة إلى الشعب بشأن محتوى الدستور قائلا إنه يحتوى على الكثير من ضمانات حماية الحقوق والحريات وتوسيع تمثيل الجهات والأقاليم عبر تكوين مجلس إضافى كغرفة ثانية للبرلمان وإمكانية سحب الوكالة من النواب فى حالة التقاعس.

كما تحدث الرئيس فى رسالته عن رقابة البرلمان للحكومة ومنع الدستور لهيمنة حزب واحد على مؤسسات الدولة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. ويواجه الدستور انتقادات من المعارضة كما يثير تحـفـظـات خـبـراء فـى الـقـانـون الـدسـتـورى بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس، بما فى ذلك تنصيب رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وإقالتهم تلقائيا وحق حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم وتسمية كبار موظفى الدولة والقضاة وأعضـاء المحكمة الدستورية.