تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 6 أيام مقبلة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يكون طقس الـ 6 أيام المقبلة شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومحافظات القناة وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء

حالة الطقس فى العيد

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وكشفت الأرصاد أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة فى العيد

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء نشاطا للرياح على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس العيد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كل ملامح الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة، والتى ستشهد حلول وقفة عرفات المباركة، وأيام عيد الأضحى المبارك.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة المعلنة هى درجات حرارة فى الظل، وأن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجات الحرارة المعلنة بمقدار درجتين أو 3 درجات، محذرة من التعرض الشديد لـ أشعة الشمس وخصوصا خلال فترات النهار.