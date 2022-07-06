صحة سوهاج: فحص 71 ألف مواطن مجانا خلال يونيو الماضى

جدة - نرمين السيد - وأشار النجار، إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحيا واجتماعيا وتعليميا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الـ5 مبادرات شملت الآتى:

أولا: مبادرتى (صحة المرأة) و(صحة الأم والجنين) وتأتى مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وتقدم مبادرة (صحة الأم والجنين) الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، وتم فحص ما يقرب من 41 ألف و700 سيده خلال المبادرتين خلال يونيو الماضى.

ثانيا: مبادرة (السمعيات) تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصا على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص أكثر من 9 آلاف و800 طفل وذلك خلال شهر يونيو الماضى، حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثى الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

ثالثا: مبادرة (الاعتلال الكلوى) والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم فحص أكثر من 19 ألف و400 مواطن خلال شهر يونيو، وتقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

رابعا: مبادرة (كبار السن.. 65 سنه وما فوق)، والتى تم فحص ما يقرب من 500 مواطن من خلالها وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى (سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا) والتى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا فى هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة).. بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى.

وتقدم أيضا خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائى بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القيادة السياسية سعت إلى تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.

من جهتها، قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدة أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.