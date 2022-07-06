درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.





وكشفت الأرصاد أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة فى العيد حالة الطقس اليوم وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء نشاطا للرياح على فترات متقطعة. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 36 25 الإسكندرية 32 24 وادى النطرون 36 24 طنطا 36 25 شبين الكوم 36 25 دمنهور 34 24 بلطيم 31 23 مطروح 29 23

السلوم 32 24 سيوة 36 22 بورسعيد 31 25 دمياط 30 24 الزقازيق 36 25 المنصورة 35 24 الإسماعيلية 37 23 السويس 36 24 العريش 33 24 رفح 32 23 رأس سدر 38 26 نخل 35 18 نويبع 37 25 طابا 35 24 كاترين 32 17 الطور 39 26 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 39 28 مرسى علم 37 26 الفيوم 36 25 بني سويف 37 25 المنيا 38 24 أسيوط 39 24 سوهاج 39 25 قنا 40 25 الأقصر 41 27 أسوان 41 28 إدفو 41 27 أبوسمبل 42 27 الوادى الجديد 41 25 الشلاتين 39 28 أبو رماد 38 27 حلايب 35 29 رأس حدربة 33 28

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