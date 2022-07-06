عاجل.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس فى أيام إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - وذكرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كل ملامح الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة، والتى ستشهد حلول وقفة عرفات المباركة، وأيام عيد الأضحى المبارك.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة المعلنة هى درجات حرارة فى الظل، وأن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجات الحرارة المعلنة بمقدار درجتين أو 3 درجات، محذرة من التعرض الشديد لـ أشعة الشمس وخصوصا خلال فترات النهار.

طقس يوم العيد

وأوضحت الأرصاد أن درجة الحرارة أول ايام عيد الأضحى المبارك ستبلغ 37درجة فى الظل، بينما تبلغ 40 درجة محسوسة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال يوم العيد لفترات طويلة.

طقس العيد

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة فى أيام العيد

وكشفت الأرصاد عن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بإرتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

درجات الحرارة فى إجازة العيد

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومدن القناة.

واشارت إلى وجود نشاط لـ رياح على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.