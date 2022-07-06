طارق شوقى: نعمل بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للارتقاء بالتعليم

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، احتفالية تكريم الطلاب الفائزين فى التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية، والتى أقيمت فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.





وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها، إن الاحتفالية تمت بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، والدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ونخبة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من قيادات الوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى، أن النجاح فى تحقيق أهداف التعليم والارتقاء به يعتمد بشكل رئيس على تضافر الجهود الحكومية، وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مدعومة بإرادة سياسية تتبنى التعليم كمشروع وطنى ذى أولوية متقدمة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بدعم وإرادة غير مسبوقة من القيادة السياسية على إحداث نقلة نوعية شاملة فى نظام التعليم قبل الجامعى، من خلال تطوير المناهج، وأساليب التدريس والتقويم، وتشجيع الطلاب على ممارسة مهارات التفكير الابتكارى والإبداعى، والتعلم من خلال البحث، سعيا نحو خلق جيل من العلماء والمبدعين.

وأضاف إن الوزارة حرصت على أن يسهم التعليم فـى بناء الشخصية المصرية المتكاملة، إلى جانب ذلك وجهت الوزارة اهتمامها الأكبر نحو المتعلم بصورة أساسية، باعتباره محور العملية التعليمية، وتعمل الوزارة على التوسع فى عمليات التعلم، وتشجيع الانتقال من دور المعلم الملقن، إلى دور الميسر والمدرب، والتركيز على التعلم الذاتى، والتأكيد على النشاط والممارسة، باعتبارهما مداخل واستراتيجيات تربوية فاعلة.

واستكمل الوزير: "إجراء هذه المسابقة فى بيئة تتسم بالشفافية، والنزاهة، والموضوعية، من شأنه أن يعزز قيم التفوق العلمى لدى أبنائنا الطلاب، إلى جانب قيم الولاء والانتماء، والمواطنة، والتعاون، وقبول الآخر، وتحمل المسؤولية، كما يدعم التنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بينهم، ويطلق ملكات الإبداع والخيال، ويحفزهم على الاهتمام بالثقافة العامة، والقضايا العالمية، خصوصا وأن نسبة 75% من أسئلة المسابقة الموجهة إلى الطلاب تشمل المناهج الدراسية، ونسبة 25% المتبقية هى فى الثقافة العامة، وتركز بشكل أكبر على المشروعات التنموية، والإنجازات القومية.

ولفت إلى أن الطلاب يكتسبون عديدا من المهارات المطلوبة مثل: مهارات التواصل، والقيادة، والعمل بروح الفريق، ومهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات، ومهارات التفكير الإبداعى.

ووجه الوزير كلمة للفائزين، بإننا نتطلع إلى أن يخرج من بينكم العلماء، والمفكرون، والأدباء؛ لينضموا إلى صفوف الكبار الذين يؤدون خدمات حقيقية لمجتمعاتهم، ويحدثون فارقا فى تاريخ أوطانهم، وطالبهم بالتفكير فى حياتهم القادمة بطموح، وحماس، وشغف، والتفكير خارج الصندوق.

وشهدت الاحتفالية التصفية النهائية للمرحلة الابتدائية وفاز طلاب محافظة بورسعيد بالمركز الأول، وفاز طلاب محافظة دمياط بالمركز الثانى، كما فاز بالمركز الأول فى التصفية النهائية للمرحلة الإعدادية طلاب محافظة الفيوم، بينما فاز بالمركز الثانى طلاب محافظة الإسكندرية.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم الطلاب وتوزيع جوائز المسابقة لهذا العام، وتم منح كل طالب فى الفريق الفائز بالمركز الأول جائزة مالية كبيرة، ومنح جائزة مالية لكل طالب فى فريق المركز الثانى، بجانب منح هدايا عينية للمدرسة الفائزة.