جدة - نرمين السيد - وأوضح حسن أنه تتم متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات الصرف الصحى وتكثيف أعمال تطهير مجمعات، ومطابق الصرف الصحى مع زيادة استهلاك المياه خلال عيد الأضحى المبارك. وأشار إلى أن استمرار العمل بنظام الورديات بمواقع الشركة خلال أيام العيد، وذلك لتقديم خدمة مميزة للمواطنين. وذكر أن الخط الساخن بالشركة يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين عن طريق الاتصال بالرقم 175، وتطبيق 125 لشكاوى المواطنين، والموقع الإلكترونى للشركة. وتابع: "أن فريق التوعية بالشركة مستمر فى تنفيذ حملات توعية للمواطنين بمحافظة القاهرة للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الصرف الصحى بالقاهرة» ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.