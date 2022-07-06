أسقف أسوان الجديد يعقد أول اجتماع لكهنة الإيبراشية

جدة - نرمين السيد - عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان وكوم أمبو وإدفو، اليوم، اجتماعهم الدورى فى كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، بحضور نيافة الأنبا بيشوى أسقف الإيبارشية، فى أول اجتماع له بالآباء بعد تجليسه فى 25 يونيو الماضى.





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