الأهلي يواصل نزيف النقاط فى الدوري ويتعادل سلبيا مع الجونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 11:32 مساءً - فرصة جديدة أهدرها النادي الأهلي اليوم أمام الجونة في مسيرة لاستعادة لقب الدوري العام ، حيث تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

بدأ اللقاء بفترة جس نبض من جانب الفريقين وغابت الخطورة على مرمى الفريقين وجاءت أول الفرص في الدقيقة السادسة من كرة عرضية في الدقيقة السادسة، بعدما مرر صلاح محسن كرة إلى أفشة وسدد الأخير لكن محمد نجيب أبعد الكرة.

ونال سيف العجوز لاعب الجونة بطاقة صفراء للخشونة مع حمدي فتحي في الدقيقة 13، وبمرو الوقت ينشط أداء الفريقين فالأهلي ضغط عن طريق أفشة وصلاح محسن وشريف لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون التسجيل.

كما ضغط الجونة عن طريق إسلام محارب ومحمود الشبراوي وخالد قمر، وأنقذت العارضة هدفا مُحققا للأهلي من رأسية لصلاح محسن بعدما أبعدت الكرة عن الشباك من كرة عرضية لعبها معلول بشكل رائع ارتقى لها صلاح وسددها برأسه، لكنها ارتطمت بالعارضة بعدها سدد حمدي فتحي كرة قوية فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي -علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني - حمدي فتحي - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - أفشة - صلاح محسن - محمد شريف .

فيما ضم تشكيل الجونة كلاً من: عماد السيد، عمرو طارق، محمد نجيب، محمود الجزار، عمرو سعداوي، سيف العجوز، علي زعزع، إسلام محارب، كريم طارق، محمود الشبراوي، وخالد قمر .

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ من جانب الأهلي لكن بدون فاعلية واضحة على مرمى الجونة الذي لعب على الهجمة المرتدة وكانت أخطرها في الدقيقة 60 من محمود الشبراوي الذي سدد كرة خطرة لكن الشناوي تألق وتصدى لها.

في الدقيقة 61 مرر محمد هاني كرة عرضية إلى صلاح محسن لكن الأخير أساء التصرف فيها ،وشارك حسام حسن بدلاً من 62، وأهدر حمدي فتحي ومحمد شريف فرصة تسجيل هدف أول بعدما دخلا على كرة بشكل مشترك لتضيع فرصة تسجيل هدف.

وخرج حمدي فتحي وشارك ديانج كما شارك زياد طارق بدلاً من طاهر محمد طاهر ، وأحتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة للأهلي في منطقة جزاء سددها على معلول فوق العارضة ، وأنطلق زياد طارق بكرة من ناحية اليمين ومرر كرة جيدة وصلنت إلى محجمد شريف سددها لكن عماد السيد حارس الجونة أبعدها عن مرماه.

وخرج محمد هاني وشارك كريم فؤاد بدلاً منه ،وضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.