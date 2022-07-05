«مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ» نجحت فى الوصول للفئات المستهدفة

جدة - نرمين السيد - أعرب المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية الدكتور عماد الدين عدلى، عن سعادته بالتقدم المحرز الذى حققته مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27"، التى أطلقتها جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة، فى يناير الماضى، بالتعاون مع شبكة "رائد" والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة، فيما يتعلق برفع الوعى بقضايا التغيرات المناخية، من خلال المنصات المحلية للمبادرة فى مختلف المحافظات.





وأكد عدلى فى كلمته أمام المؤتمر الختامى لمشروع "آراء من خط المواجهة"، الذى نفذته الشبكة العربية للبيئة والتنمية بالتعاون مع الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدنى للحد من مخاطر الكوارث (GNDR)، أن مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ نجحت فى حشد جهود المجتمع المدنى، ووصول قطار التوعية إلى كل نقطة على الخريطة المصرية، بفضل جهود الجمعيات الأهلية، وأنشطتها المتميزة، وتواصلها مع الفئات المستهدفة للتعريف بقضايا التغيرات المناخية.

وثمن عدلى الجهد الواضح والفعال لشبكة "إعلاميون من أجل المناخ"، التى تم تشكيلها فى شهر مايو الماضى، كأحد مكونات المبادرة، وتضم كوكبة متميزة من الإعلاميين، الذين يؤدون دورهم بكفاءة تامة فى التوعية بقضايا تغير المناخ، والتعريف بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، الذى يُعقد لأول مرة فى مصر، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ، فى شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح أنه بدأ التحضير لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ فى ديسمبر من العام الماضى، وتم إطلاقها فى 26 يناير الماضى، فى إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطنى، الذى يوافق 27 يناير من كل عام، وعملت المبادرة على إدماج أصحاب المصلحة فى كافة المحافظات المصرية فى عمل جماعى موحد، وقامت بتشكيل منصات محلية بكل محافظة، تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، مثل الزراعة والرى والكهرباء والتعليم والشباب والبيئة والتنمية المحلية والجامعات والمجلس القومى للمرأة ومراكز النيل للإعلام، بالإضافة إلى الجمعيات الناشطة ذات الخبرات والتجارب الناجحة.

كما استهدفت المبادرة إطلاق ميثاق شرف لمواجهة التغيرات المناخية، وتشكيل شبكة إعلاميون من أجل المناخ بهدف نشر الوعى بقضايا تغير المناخ، وإلقاء الضوء على ما يتم تحقيقه من إنجازات فى هذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بالقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة المناخ فى شرم الشيخ، وسوف تمارس المنصة فعالياتها أثناء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ فى المنطقتين الخضراء والزرقاء.

وفى هذا السياق، نظمت المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ 27 فى محافظة أسوان ندوة توعوية مع بداية النشاط الصيفى المدرسى، عن ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكان بمديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب بأسوان، وذلك بمدرسة الشيخ عامر الابتدائية بمدينة دراو، بمشاركة عدد من التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.

وناقشت الندوة مع التلاميذ قضايا البيئة والمناخ، وقامت بتعريفهم بأهمية مياه الشرب النظيفة لصحة الإنسان وقيمتها الاقتصادية وتكلفة إنتاجها، وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها وعدم إهدارها فى غسيل السيارات أو الرش فى الشوارع، كما تناولت أهمية اصلاح منظومة المياه لإيقاف إهدارها.

كما عقدت المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ فى محافظة شمال سيناء لقاءً موسعاً حول التغيرات المناخية، بالتعاون مع جمعية نادى السعادة التى تضم أصحاب الخبرة من أرباب المعاشات وكبار السن، على شاطئ العريش، تم خلاله إلقاء الضوء على جهود الحكومة المصرية فى التكيف مع آثار تغير المناخ، ووسائل تقليل الأضرار، وتخفيف أثار التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، ومواجهة نحر الشواطئ بسبب تغير المناخ.

واستعدادا لمؤتمر قمة المناخ "COP-27" بشرم الشيخ، قامت المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ فى محافظة الدقهلية، بعقد ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية فى مدينة شربين، برعاية المهندس فوزى الحضرى، وكيل وزاره الزراعة ونقيب الزراعيين، وفتحى دفية، منسق المنصة بالمحافظة.

وعُقدت الندوة بحضور عدد كبير من المهتمين بموضوعات التغير المناخى، حيث تم مناقشة مظاهر التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان والحيوان والنبات، وكيفية التصدى لها، وتقديم الحلول والمقترحات للحد من التلوث البيئى، الذى يُعتبر من الأسباب الرئيسية فى تغير المناخ.