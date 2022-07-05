رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطنى يضم تشكيلا يحظى باحترام القوى السياسية

جدة - نرمين السيد - قال ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه يرحب بالحضور فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أنه حضر 17 عضوًا من أعضاء مجلس الأمناء، موضحا أن الحوار انطلق بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية.





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