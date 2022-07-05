الأنبا لوقا يشارك فى احتفالات ثورة يوليو بمقر بعثة مصر بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - زار نيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسى من سويسرا، مقر بعثة مصر الدائمة بالأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث شارك فى احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو.





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