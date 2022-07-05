مصر فى مقدمة دول المنطقة استجابة لمتغيرات الحد من مخاطر الكوارث

جدة - نرمين السيد - أكد مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الدكتور جميل حلمى، متابعة خطة التنمية المستدامة أن الدولة المصرية تأتى فى مقدمة دول المنطقة، التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث (2017- 2030)، بهدف الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية ‏والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.





جاء ذلك خلال مشاركة حلمى بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الختامى لمشروع "آراء من خط المواجهة "، الذى نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، بالتعاون مع الشبكة العالمية للحد من أخطار الكوارث وثلاث جمعيات محلية، ويستهدف 15 مجتمعا ريفيا وحضريا من محافظات القاهرة الكبرى وكفر الشيخ والفيوم، ويستمر على مدار 3 سنوات، ويعد أكبر مراجعة عالمية مستقلة للحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلى.

وخلال كلمته، قال جميل حلمى إن الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث (2017- 2030)، تتسق مع إطار "سنداى" للحد من مخاطر الكوارث للفترة (2015- 2030)، الذى اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العالمى الثالث، الذى عقد فى مدينة سنداى باليابان فى مارس 2015.

وتابع أن عام 2018، شهد صدور قرار دولة رئيس الوزراء رقم 1146، بشأن استحداث إدارة جديدة فى كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة تحت اسم "الإدارة الاستراتيجية"، والتى تتكون من 4 تقسيمات فرعية، تتمثل فى "التخطيط الاستراتيجى والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر"، موضحا أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بالتنبؤ بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.

وتطرق حلمى إلى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى يناير 2019، فى إطار الحرص على تخفيف أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا، موضحا أن المرحلة التمهيدية للمبادرة التى استهدفت أكثر 375 قرية فى مصر، نتج عنها خفض معدلات الفقر بحوالى 11 نقطة مئوية.

وأكد حلمى أن الحكومة اتخذت وما تزال خطوات واسعة فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، لمواجهة الآثار والمخاطر السلبية الناجمة عنه خاصة على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرا إلى إطلاق الحكومة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التى تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، فضلا عن نجاح مصر فى إحراز تقدما كبيرا فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى مختلف القطاعات.

وأوضح أن الحكومة المصرية تدرك أنه لا مناص من اتخاذ خطوات متسارعة، لمواجهة التهديدات المحتملة لتغير المناخ وخاصة فى المناطق الأكثر عرضة لتداعياته، موضحا أن من أهم الخطوات الطموحة التى تم اتخاذها فى هذا السياق، إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، فضلا عن استعداد الدولة المصرية بكل أجهزتها لإطلاق "الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين" إلى جانب إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، بما يجعل مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إصدار هذا النوع من السندات، بالإضافة إلى إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذى يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصرى فى مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلى.

وتابع أنه فى إطار التحضير لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27"، فى نوفمبر المقبل، فإن مصر تستعد لطرح أكثر من 20 مشروع أخضر فى خمسة قطاعات تتضمن قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الزراعة، المياه، النفط والغاز، لتصل تكلفتها الكلية إلى ما يزيد عن 120 مليار دولار.