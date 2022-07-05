نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية ومصر.. كل عام وانتم بخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 ، سوف تتصدر هذه الجملة السابقة في الأيام القليلة المقبلة محركات بحث جوجل ليس في الوطن العربي فقط بل وجميع المسلمين في أنحاء العالم. حيث يجب التعرف على موعد صلاة العيد لهذا العام 2022. وقد أعلنت رسميا المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن موعد عيد الأضحى حيث تم رؤية هلال شهر ذو الحجة يوم التاسع والعشرون من يونيو الماضي. كما أضافت أن الأول من ذو الحجة هو يوم الخميس الثلاثون من يونيو. وأسفرت رؤية الهلال بأن عيد الأضحى هذا العام سوف يوافق التاسع من يوليو الجاري. كما أن يوم عرفة 2022 السعودية يوم الجمعة المقبل الثامن من يوليو. واليوم سوف نستعرض لكم موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية. وكذلك موعدها في جمهورية مصر العربية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المملكة العربية السعودية

كما ذكرنا أن عيد الأضحى سيوافق يوم السبت التاسع من يوليو 2022. وسوف تقام صلاة عيد الأضحى 2022 حسب كل مدينة داخل المملكة العربية السعودية. حيث تبدأ بين الساعه 5:14 صباحا وبين 6:05 صباحا. على حسب كل مدينة في السعودية.

توقيت صلاة العيد 2022 في المدينة المنورة 6:05 صباحا.

في المدينة المنورة 6:05 صباحا. مدينة مكة المكرمة ستقام صلاة العيد في توقيت 6:04 صباحا.

مدينة تبوك الساعة 6:04 صباحا.

موعد صلاة العيد 2022 في الدمام الساعة 5:15 صباحا.

والساعة 6:06 في جدة.

كما أعلنت الحكومة السعودية عن مدة عطلة العيد حيث ستكون 9 أيام للقطاع العام و4 أيام للقطاع الخاص. أما بالنسبة للبنوك ستكون أربعة أيام. يستثنى منها فروع مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك للتعاملات المالية للحجاج.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر

يوم التاسع من يوليو الجاري أيضا في جمهورية مصر العربية ويبحث أيضا القائمين في جمهورية مصر العربية عن توقيت صلاة العيد 2022 في مصر. وستكون صلاة العيد في التوقيتات التالية حسب كل مدينة.

توقيت صلاة العيد 2022 في القاهرة في توقيت 5:26 صباحا.

في القاهرة في توقيت 5:26 صباحا. الإسكندرية 5:28 صباحا.

بورسعيد 5:19 صباحا.

الفيوم 5:29 صباحا.

بني سويف 5:28 صباحا.

المنيا 5:32 صباحا.

أسيوط 5:33 صباحا.

توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في محافظة سوهاج 5.32 صباحا.

كذلك محافظة قنا في تمام الساعة 5:29 صباحا.

أسوان 5:32 صباحا.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية وفي مصر. نتمنى لكم عاما سعيدا. كما نتمنى أن يعيد الله لكم كل الخير واليمن والبركات.