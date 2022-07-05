ضياء رشوان: الحوار الوطنى يعد إعادة لروح تحالف 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وأضاف "رشوان"، فى كلمته اليوم الثلاثاء، فى أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى المنعقدة بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب: "الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفى كل قاعات الحوار الوطنى، حيث أن هدف الحوار يتمثل فى خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام".

وذكر رشوان أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية فى مصر، لافتًا إلى أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الدور الكبير لأعضاء مجلس أمناء الحوار فى ترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى مُخرجات فعلية متفق عليها.

وأوضح أن الحوار الوطنى يهدف إلى وضع بدائل جدية وحقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة مقترح مشروع لائحة للحوار الوطنى وأيضًا مدونة السلوك الأخلاقى خلال فعاليات الجلسة الأولى اليوم.

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شرف وفخر الأكاديمية باستضافة وتنظيم تلك الفعاليات الهامة لإدارة حوار وطنى بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك الحوار يأتى فى توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطنى حقيقى.

وأكدت اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، فى إطار دورها التنظيمى والفنى والتنسيقى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى يخرج الحوار الوطنى بشكل بناء وفعال.

وأشارت "راغب" إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطنى، تبدو ملهمة حيث تؤكد تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصرى سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدنى أو الحقوقيين، أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة.

ولفتت إلى أن أجندة الحوار الوطنى بمحاورها المتعددة تمثل مدخلًا لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطنى لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.

بدوره، استعرض المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضم (العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجيستيات)، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها، كما قام فريق العلاقات العامة بحصر القوى السياسية فى المجتمع وإرسال الدعاوى للمشاركة، حيث شملت الفئات المستهدفة فى الحوار الوطنى جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء، منوهًا بدور الفريق الإعلامى فى رصد ومتابعة كافة ردود الفعل حول الحوار الوطنى وصياغة البيانات الإعلامية.

وتابع المستشار محمود فوزى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل الإلكترونى للمواطنين، وتم استقبال 96 ألفًا و 532 مقترحًا وطلبًا من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر "واتساب" وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات.

وأشار إلى أن أبرز المحاور حول قضايا الحوار الوطنى التى تم استقبالها تمثلت فى 3 محاور "محور سياسى ومحور مجتمعى ومحور اقتصادى"، وتُعد القاهرة الأعلى مشاركة من المواطنين فى إرسال مقترحات وطلبات مشاركة فى الحوار الوطنى، ولا توجد محافظة واحدة لم تشارك، حيث شاركت كافة المحافظات، كما تمثلت أبرز قضايا المحور المجتمعى "الصحة والتعليم والمرأة والإعلام".

وخلال الجلسة عقب النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب، على ما تم استعراضه، من قبل كل من المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية للحوار، موضحًا أن تقسيم المحاور الخاصة بالحوار الوطنى والمقترح من الأمانة الفنية، يتمثل فى الأساس فى دور مجلس الأمناء.

وثمَّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن المعارضة المصرية طرحت بعض الأسماء للمشاركة ويجلس نصفهم تقريبًا على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطنى، حيث أن مجلس الأمناء تم اختياره بالتوافق وتلاحظ الرضاء العام لدى الرأى العام.

وطالب الشرقاوى بكتابة لائحة بشكل سريع تحدد قواعد مجلس الحوار الوطنى، معتبرًا أن اللائحة تؤكد أن مجلس أمناء الحوار الوطنى هو المختص والمهيمن الوحيد لشئون الحوار الوطنى.

من جهته، طالب كمال زايد رجل الأعمال وأمين مجلس أمناء حزب الكرامة، بإرسال لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدراستها، مشددًا على ضرورة التكاتف لإنجاح الحوار الوطنى بمخرجات حقيقية.

بينما علق الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطنى الحقيقى لم يبدأ بعد حتى الآن، حيث أن ما تم استعراضه من مهام الأمانة الفنية سيعرض أمام مجلس الأمناء ومناقشته، لافتًا إلى أن السياسة شأن المصريين جميعًا بينما الدين شأن كل فرد بمفرده.

فيما ذكر عبد العظيم حماد الكاتب الصحفى، أنه بصفته أحد ممثلى الحركة المدنية يتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية للدعوة الحوار الوطنى، موضحًا أهم النقاط التى حُددت بعد اجتماعات الحركة المدنية الديمقراطية، حيث يرى أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى استوفى المطلوب منه ويلقى توازنًا بين ممثلى الجهات.

وخلال الجلسة، أكد سمير مرقص الباحث والكاتب السياسى، أن الدعوة للحوار الوطنى جاءت فى لحظة تاريخية مهمة، وتعد بداية لمرحلة جديدة فى العمل السياسى بمصر، مشيرًا إلى أن ما قدمته الأمانة الفنية هو نوع من أنواع إعطاء الشرعية لمجلس الأمناء.

وأضاف أن الحوار يتحدث عن المستقبل حيث إن 80% من سكان مصر تحت سن الـ 40، وما يقرب من 40 مليون نسمة تحت سن الـ 20 سنة، وهذا دليل واضح أن الحوار يتحدث عن المستقبل، مضيفًا أن المستبعدين من الحوار الوطنى ليس فقط من تلوثت يديه بالدماء، بل كل من خرج عن شرعية الدولة الحديثة.

وتحدثت الدكتورة فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية، عن أهمية التركيز على حرية الإعلام الذى سوف يسير كثيرًا من الأمور حول الحوار الوطنى، متوجهة بالشكر للأمانة الفنية لما عرضته من بيانات ومعلومات هامة حول اختصاصات الأمانة فى بداية الجلسة.

ووجهت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب الشكر للجميع، لكونها ممثلة للشباب على هذه الطاولة معتبرة الحوار الوطنى، حوارًا مستقبليًا سوف يرسم خريطة طريق حقيقية، قائلة: "أتمنى من الشباب متابعى جلسات الحوار، الاستمرار فى المشاركة وإرسال المقترحات، فنحن هنا موجودون لإيجاد مساحات مشتركة بيننا وأتوقع أن تكون نتائج ومخرجات هذا الحوار مرضية".

بدورها، أعربت فاطمة خفاجى، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى النسوى، عن سعادتها بتمثيل المرأة، وتمنت أن تتمكن المرأة من تمثيل النصف فى كافة المجالات.

وأكد محمد سلماوى الأديب والكاتب الصحفى، شرعية هذا الحوار ثم مرجعيته ثم آلية سيره، حيث بدأت شرعية الحوار منذ إطلاق الرئيس السيسى لهذا الحوار، لافتًا إلى أنه لا مرجعية أخرى لهذا الحوار غير الدستور: وهو دستور 2014 الذى نطقت كل مادة من مواده بخصائص المواد الديمقراطية الحديثة.

ونوه بأن محور القوى الناعمة تتعلق بهوية هذا الوطن وتستمد من تاريخه الممتد ورؤيته فى المستقبل لنتعامل مع كافة مشكلاتنا، مؤكدًا أهمية التركيز على محور القوى الناعمة الذى يتضمن الثقافة والفنون والآداب والتعليم وكل هذا الفكر الذى يصنع للمجتمع سياق لمعالجة المشاكل اليومية فى مختلف المجالات.

وشدد على أهمية أن تُفتح بقدر الإمكان الفرصة لجلسات استماع بعض الأفراد العاديين تُطرح ربما بالتوازى مع جلسات مجلس الأمناء لنستمد منهم أفكارهم وآمالهم.

من جانبها، قالت الدكتورة ريهام باهى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إنها تتحدث من المنظور الأكاديمى بصفتها ليس لها عمل سياسى، موضحة أن تعريف الحوار يتمثل فى الالتزام بالمسمى فهو حوار وطنى ليس فقط يقتصر على قوى المعارضة بل يضم كافة المواطنين، مشيرة إلى أن أكثر ما لفت نظرها فى عرض الأمانة الفنية، هو أن نسبة الاستجابة من المواطنين كانت الأعلى من حيث نسب المشاركة وهو دليل على استجابة المواطنين للحوار، لأن هذا الحوار من أجل مستقبل مصر ومن أجل أسس جمهورية جديدة.

كما أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن قضية المرجعيات هى القضية الأساسية لهذا الحوار وكان هناك توافق كبير بين الجميع على هذه القضية، ووجه الشكر للأمانة الفنية لأنها قدمت ترجمة دقيقة لما تم خلال الأسابيع الماضية وأجاب على بعض الأسئلة الهامة، لافتًا إلى أن اللحظة التى يدور فيها الحوار الوطنى هى لحظة شديدة الأهمية، حيث أنه يُدار حوارات وطنية أخرى فى المنطقة لكنها فى أمور شديدة الخطورة، بل حوارنا الوطنى يهدف إلى المستقبل.

وأشار الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن لجنة الخمسين التى وضعت دستور مصر كان بها جزء كبير من المشاركين فى الحوار، مؤكدًا أن هذا الحوار ليس حوارًا للصفوة أو النخبة ولكن هو حوار مجتمعى، ويجب أن يشعر كل مواطن مصرى بمشاركته فى وضع رؤية للمستقبل.