أسقفية شباب أمريكا تنظم مؤتمرات لخدمة الأقباط فى شرق كندا

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تم خلال اللقاء التعريف بـ "ACYB"، حيث عرض مقطع ڤيديو لقداسة البابا تواضروس الثانى مع خطاب من قداسته لتوضيح رؤية وأهداف تأسيس أسقفية شباب أمريكا وكندا، (ACYB) إلى جانب الأنشطة التى قامت بها خلال سبع سنوات ماضية.
كما تم بحث ودراسة كيفية التواصل بين شباب الإيبارشية بشباب أمريكا وكندا، لتحقيق هدف جسد واحد وفكر واحد فى المسيح يسوع، مع تبادل الخبرات والأنشطة، من خلال المشاركة فى المؤتمرات والأيام والأنشطة الروحية التى تنظمها الأسقفية، مع الاحتفاظ بالأنشطة التى تقوم بها جميع الكنائس فى خدمة الشباب بالإيبارشية وتعضيدها.
فى نفس السياق، تم عقد المؤتمر الثانى عشر لشباب الخرجين بوادى العذراء مريم بغرب كندا فى يونيو الماضى شاركت فيه 19 ولاية أمريكية إلى جانب شباب كندا.
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