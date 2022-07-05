عاجل- طقس عيد الأضحى «حرارة ورطوبة»

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يسود خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 9 يوليو إلى الخميس 14 يوليو 2022، طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، كما يسود طقس معتدل رطب ليلًا على كافة الأنحاء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، فتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. وتشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى رياحًا نشطة. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج فيه من متر إلى 1.5 متر، أما البحر الأحمر فيكون خفيف إلى معتدل وترتفع الأمواج فيه من متر إلى 1.75 متر. وفيما يلى درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة (فى الظل) خلال فتنرة عيد الأضحى كالآتى:

وتوصى هيئة الأرصاد الجوية الجمهور بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرًا، وارتداء غطاء واقى للرأس أو استخدام المظلة فى حالة التعرض لأشعة الشمس، والحرص على عدم التواجد فى أماكن مغلقة سيئة التهوية، مع الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

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