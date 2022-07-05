تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 08:27 مساءً - كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "ريكاردو سواريش" تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق الجونة والمحدد لها مساء اليوم.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأفشة و طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وأليو ديانج ومحمد محمود وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

وحرص ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق على تفقد أرضية ملعب المباراة فور وصول الفريق إلى ملعب المباراة.

وعقد سواريش محاضرة فنية أخيرة للاعبين بفندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على تحديد كافة الأمور والتعليمات الفنية للاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجونة في التاسعة مساء اليوم باستاد خالد بشارة في الجونة، وذلك ضمن مؤجلات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.