قبل العيد.. 6 أمور مستحبة مع الأضحية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف 6 أمور مستحبة مع الأضحية ومنها ربط يربط المضحى الأضحية قبل يوم النحر بأيام لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيه أجر وثواب.
ومن الأمور المستحبة أن يسوق المضحى، الأضحية إلى مكان الذبح دون تعنيف، وأن يذبح بنفسه إن استطاع وأن يمسك عن قص شعره وأظافره من أول شهر ذى الحجة حتى يضحى.
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