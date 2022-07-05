رفع 85 طنا مخلفات قمامة فى مركز الواحات البحرية (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة إن رجال النظافة والتجميل بمركز الواحات البحرية رفعوا المخلفات على مدار يومين من الشارع الرئيسى، ومن ميدان مسجد التوحيد، وميدان مسجد الرحمن، وأيضا تم رفع كميات كبيرة من مخلفات القمامة من شارع مقابر الباويطى المنطقة الشمالية والجنوبية أيضا ، وتم رفع كفاءة شارع مقبرة يوسف سليم ، وتجريد وتمهيد الشارع، كما تم رفع القمامة بشارع المتحف الأثرى وخلف مبنى الأرصاد الجوية، ورفع صناديق القمامة من شارع كافتيريا راشد.
يأتى ذلك فى إطار اتخاذ كل التدابير اللازمة للاستعداد لأيام العيد ورفع كفاءة الطرق من مخلفات القمامة وتمهيدها، وتوجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع كفاءة النظافة والتجميل ومتابعة الدكتور صبرى شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.
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