القصير: يجب رفع الوعى حول تحديات قطاع الزراعة وحجم الإنجازات المحققة

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجب رفع الوعى بالتحديات التى تواجه قطاع الزراعة وحجم الإنجاز الذى حققته الدولة فيه، وذلك فى ظل معاناة العالم من أزمات تعاظم مفهوم الأمن الغذائى.





جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، تحت عنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة تضامن النواب، وبحضور وزراء التخطيط والتضامن والتموين والأوقاف والشباب والرياضة، وممثلين عن وزارات العدل والتربية والتعليم والثقافة والموارد المائية والرى والاتصالات والبيئة والتعليم العالى والمجلس القومى الأشخاص ذوى الاعاقة والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح وزير الزراعة، أن مصر تعد الدولة الوحيدة التى تستصلح الأراضى الصحراوية وتنفق عليها مليارات الجنيهات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن هناك كثير من الدول تعجز عن توفير المواد الغذائية لمواطنيها، وأن قطاع الزراعة يواجه مجموعة من التحديات، منها محدودية الأرض الزراعية، وتحد آخر فى الموارد المائية، إلى جانب التفتت الزراعى، والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية.

وشدد القصير، على أهمية تعزيز ورفع الوعى بمواجهة تلك التحديات، قائلا: "يجب أن يدرك الجميع أن التعدى على الأراضى الزراعية أمر خطير، ونصيب الفرد من الأرض الزراعية أصبح 2 قيراط"، مشيرا إلى أن مصر تصدر 350 منتجا للأسواق العالمية ولا يوجد أى قيود على الصادرات الزراعية، ومن حين لآخر تنتشر شائعات عن المنتجات الزراعية المصرية وأساليب الرى، مطالبا بضرورة التوقف عن إطلاق تلك الشائعات الخطيرة التى تؤثر على الدولة المصرية.

وأكد وزير الزراعة أن مصر تتبنى مفهوم الاكتفاء الذاتى النسبى باستغلال الميزة النسبية لموقع ومناخ مصر فى انتاج وتصدير حاصلات زراعية عالية القيمة الاقتصادية، كما أن هذا المفهوم تتبناه تقريبا معظم الدول على مستوى العالم لما له من ميزة كبيرة فى تعظيم حركة التجارة الدولية وتعظيم التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.