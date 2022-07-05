مطران القدس يتفقد أعمال البناء بدير الأنبا أنطونيوس فى لبنان

جدة - نرمين السيد - تفقد نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى القدس والشرق الأدنى، دير الأنبا أنطونيوس بمنطقة البربارة فى لبنان.



جدة - نرمين السيد - تفقد نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى القدس والشرق الأدنى، دير الأنبا أنطونيوس بمنطقة البربارة فى لبنان. وتابع مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعمال البناء فى كنيسة الدير ومبنى الخدمات، وذلك خلال الزيارة الرعوية التى يقوم بها لأقباط لبنان.

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