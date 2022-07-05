النائبة أميرة صابر: الحوار الوطني سيرسم خريطة طريق حقيقية للحياة السياسية في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 07:30 مساءً - قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن الحوار هو بشكل رئيسي حوار مستقبلي وسيرسم خارطة طريق حقيقية للقادم في الحياة السياسية وما يتبعها من مساحات اجتماعية واقتصادية فارقة جدا في عمر هذا الوطن.

وأضافت النائبة أميرة صابر - في كلمتها خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الثلاثاء - أن كل عضو في مجلس أمناء الحوار الوطني يحمل ما يترقبه ملايين المواطنين من الشعب المصري وما تترقبه الحياة السياسية في مصر من نتائج لهذا الحوار.

وأعربت عن أملها في أن يستمر الشباب المتابعون للحوار في إرسال مقترحاتهم والتفاعل مع هذا الحوار بكل الجدية المطلوبة، لأن الشباب هم شريك رئيسي.

وقالت إنه بما أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني كان مرضيا، فإننا نتوقع أن تكون نتائج الحوار الوطني مرضية أيضا، معربة عن أملها في أن تخرج لائحة منظمة لجلسات الحوار الوطني يكون متفق عليها.