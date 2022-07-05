الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى مراكز تشخيص الأورام وفق المعايير الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 07:29 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية.

حيث أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المبادرة ساهمت في تطوير منظومة التشخيص والعلاج من الأورام، خاصةً سرطان الثدي، من خلال استخدام الأدوية الحديثة التي أثبتت الأبحاث العلمية قدرتها على العلاج وخفض معدلات الوفاة، لاسيما في الحالات المبكرة، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية من أجهزة أشعة تشخيصية ومعامل تحاليل، إلى جانب ميكنة مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع حالات أورام الثدي في مصر، فضلاً عن التدريب المستمر لجميع الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال.

وقد اوضح الدكتور حمدي عبد العظيم أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها الأساسية بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، حيث تم الكشف على حوالي ١٧ مليون سيدة في مراكز الرعاية الأولية، وعمل المسح الإكلينيكي لهن للتشخيص الأولي للأورام، وذلك في إطار أكبر مشروع قومي من نوعه للتشخيص المبكر لسرطان الثدي في الدول النامية على مستوى العالم، مما ساهم في خفض نسبة الحالات المرضية في مصر التي يتم تشخيصها في المراحل المتأخرة للمرض من 60% إلى 30%، ومن ثم تعظيم خدمة الكشف المبكر والتي ساعدت على تحسين نتائج العلاج، أخذاً في الاعتبار أن معدلات الشفاء ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرحلة التي يتم فيها تشخيص المرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك عرض مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل" لتصبح مركزاً متطوراً لتشخيص وعلاج أورام الثدي، بالإضافة الى تدريب جميع مقدمي الخدمة الصحية من الكوادر الطبية وتمريض وفنيين على أحدث طرق وأجهزة العلاج والتشخيص.

وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية بالاخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية، كما وجه سيادته بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام "هرمل"، وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق "تحيا مصر"، بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخرى في مصر، وليمثل منارةً طبية لهذا التخصص الهام على مستوى الدولة.