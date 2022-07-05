شكرى ووزيرة التجارة البريطانية يوقعان قرارا بتدشين لجنة فرعية للاستثمار

جدة - نرمين السيد - وقع وزير الخارجية ‫سامح شكرى، ووزيرة السياسة التجارية البريطانية "بينى موردنت" اليوم الثلاثاء، قرار مجلس المشاركة بتدشين اللجنة الفرعية المعنية بشئون التجارة والاستثمار والمنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.







وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- إن الجلسة الثانية لمجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة عقدت برئاسة وزير الخارجية ‫سامح شكرى ووزيرة السياسة التجارية البريطانية "بينى موردنت"، لتناول التعاون فى مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والتحول الأخضر والزراعة والصحة والتعليم والسياحة.

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