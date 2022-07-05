أول تعليق من مترو الأنفاق على أزمة رسومات محطة «كلية البنات»  

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تى.بى - ديف للنقل كايرو"، المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث من مترو الأنفاق، عن متابعة ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإعلامية فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسى فى المشروع الثقافى داخل محطة "كلية البنات" فى الخط الأخضر الثالث.





وأوضحت الهيئة والشركة فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع وكالة "أستوديو والى" للدعاية، وذلك لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافى بمحطات الخط الأخضر الثالث، وتم إدراج بند ملزم قانونا ينص على أن شركة الدعاية هى المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفى حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقا لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.

وفى مارس الماضى تم إنهاء العقد مع شركة الدعاية نظرا لأسباب أخرى تتعلق بإخلال فى بعض بنود العقد والتنفيذ، وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو، بأنهم لم يكونوا على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بشكل غير قانونى من لوحات فنان روسى، وأنهم ضد أى تعدى على حقوق الملكية الفكرية بأى شكل.

وأشار البيان إلى أنه يتم حاليا دراسة الإجراءات القانونية المناسبة ضد شركة الدعاية لحفظ جميع الحقوق الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق وشركة "ار.ايه.تى.بى - ديف للنقل كايرو"، عند إثبات الادعاءات، وعليه سيتم تغيير التصميمات المقتبسة بشكل غير قانونى.

كما تقدمت الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تى.بى - ديف للنقل كايرو"، بالاعتذار للفنان التشكيلى الروسى "جورجى كوراسوف" وللجمهور عن تلك الحادثة، مؤكدين الاحترام الكامل لحقوق الملكية الفكرية للجميع داخل مصر وخارجها.