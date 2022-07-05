وأوضحت الهيئة والشركة فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع وكالة "أستوديو والى" للدعاية، وذلك لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافى بمحطات الخط الأخضر الثالث، وتم إدراج بند ملزم قانونا ينص على أن شركة الدعاية هى المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفى حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقا لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.
وفى مارس الماضى تم إنهاء العقد مع شركة الدعاية نظرا لأسباب أخرى تتعلق بإخلال فى بعض بنود العقد والتنفيذ، وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو، بأنهم لم يكونوا على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بشكل غير قانونى من لوحات فنان روسى، وأنهم ضد أى تعدى على حقوق الملكية الفكرية بأى شكل.
وأشار البيان إلى أنه يتم حاليا دراسة الإجراءات القانونية المناسبة ضد شركة الدعاية لحفظ جميع الحقوق الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق وشركة "ار.ايه.تى.بى - ديف للنقل كايرو"، عند إثبات الادعاءات، وعليه سيتم تغيير التصميمات المقتبسة بشكل غير قانونى.
كما تقدمت الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تى.بى - ديف للنقل كايرو"، بالاعتذار للفنان التشكيلى الروسى "جورجى كوراسوف" وللجمهور عن تلك الحادثة، مؤكدين الاحترام الكامل لحقوق الملكية الفكرية للجميع داخل مصر وخارجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من مترو الأنفاق على أزمة رسومات محطة «كلية البنات» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.