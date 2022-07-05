مدبولى: تنفيذ منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة طبقا لأعلى المعايير

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة العمل على تنفيذ مشروع منظومة النقل الذكى على المحاور والطرق السريعة، والتى تتواكب مع النهضة الشاملة التى يشهدها هذا القطاع الحيوى.





ولفت إلى أنه يتم مراعاة التنفيذ وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، طبقا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع منظومة النقل الذكى، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع فى استكمال مكونات هذه المنظومة، بأعلى معايير الجودة المطلوبة؛ وذلك لتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير النقل أن منظومة النقل الذكى على الطرق ITS تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية وجود آلية لإدارة الطرق السريعة، يتم من خلالها متابعة ومراقبة وإدارة حركة المرور على تلك الطرق، وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق، عن طريق تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن وجود شبكة ربط بين مختلف الجهات المعنية.

ومن جهته، قال الفريق كامل الوزير، إن هذه المنظومة ستسهم بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان للطرق، بالإضافة إلى أنها ستسهم فى سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، تناول الموقف التنفيذى لمنظومة النقل الذكى، وخاصة ما يتعلق منها بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأسبقية العاجلة، والتى من بينها الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وكذلك الطريق الدائرى الإقليمى، وطريق القاهرة / الإسماعيلية، كما تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة المنظومة على طريق شبرا بنها الحر وتجهيز غرفتى المراقبة والتحكم.