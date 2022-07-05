الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ 9734 حاجا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 06:28 مساءً - *الصحة: الفرق المتحركة قدمت 576 خدمة طبية للحجاج المصريين في أماكن تجمعاتهم*

*الصحة: تقديم 2969 ندوة لتوعية الحجاج بكيفية تجنب الإصابة بالأمراض*

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 9734 حاجا من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الإثنين، من بينهم 7447 حاجا، تلقوا الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و2287 حاجا، في عيادات المدينة المنورة، ما بين كشف وصرف علاج بالمجان.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل المتنقلة التي أطلقتها البعثة، قدمت خدماتها الطبية لـ576 من الحجاج المصريين في أماكن تجمعاتهم.

وأشار «عبدالغفار» إلى إنه تم أمس تحويل حالة مرضية واحدة للمستشفيات السعودية، بينما خرجت حالة بعد تلقي العلاج والتعافي، ليصل إجمالي الحالات بالمستشفيات إلى 7 حالات، بينهم 5 حالات بمكة المكرمة، وحالة بالمدينة المنورة، وحالة في جدة.

وأوضح «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، لافتا إلى المتابعة الدورية للحجاج الثلاثة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

ولفت «قنديل» إلى أن البعثة الطبية للحج بدأت صباح اليوم في المرور على الحجاج المصريين في غرف إقامتهم بالفنادق، وتسليمهم حقائب تحتوي على مطويات إرشادية، وكمامات، بالإضافة إلى الأدويةالتي قد يحتاجها الحجاج خلال أيام التواجد في المشاعر المقدسة.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، وتوزيع الكمامات، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 2969 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 2757 ندوة تم تقديمها في غرف الإقامة، و212 ندوة في أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الندوات بلغ 20 ألف و392 حاجًا.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .