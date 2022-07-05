رئيس جامعة الأزهر: نخطو بسرعة نحو تكنولوجيا الأقمار الصناعية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، إن الجامعة تخطو خطوات سباقة فى مجال تكنولوجيا الفضاء، وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ونشر هذه الثقافة، وذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء معملين للأقمار الصناعية بكليتى الهندسة والعلوم، وذلك وفق بروتوكول التعاون المبرم مع وكالة الفضاء المصرية. وقال المحرصاوى، إن المعامل بها نماذج للأقمار الصناعية التعليمية لتطبيقات الاتصالات والاستشعار عن بعد ، فضلا عن وجود أجهزة محاكاة وتشغيل واختبار الأقمار الصناعية مع برمجيات تشغيل القمر التعليمى وتطبيقاته.

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