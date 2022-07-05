رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الدكتور محمد معيط، فيما شارك عبر تقنية "فيديو كونفرانس" محافظ بورسعيد عادل الغضبان.

كما حضر الاجتماع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جمال عوض، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة المهندس خالد العطار، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش، ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أشرف إسماعيل، والمدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل حسام صادق، ومعاون وزير المالية مى فريد، ومسئولى الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة ورقيا وإلكترونيا تجاوز 4.5 مليون مواطن، موضحًا أن إجمالى عدد الخدمات الطبية المقدمة فى محافظات (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية) زادت على 2.2 مليون خدمة، فيما وصل إجمالى العمليات الجراحية إلى 185 ألفا و183 عملية جراحية، بينما تجاوز إجمالى خدمات طب الأسرة 5.5 مليون خدمة، من خلال 21 مستشفى، و134 وحدة ومركزًا ومجمع عيادات.

ومن جهته، استعرض معيط مستجدات الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والموقف الخاص بتسوية مطالبات مقدمى الخدمات الطبية، موضحا أنه تم اعتماد القائمة الأساسية من حزم الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى المنظومة، لتصل إلى 2851 خدمة طبية "حتى تاريخه" شاملة الأمراض النفسية وعلاج الأسنان والأغذية العلاجية والتكميلية، وغيرها، ويجرى إضافة 90 خدمة جديدة.

وأضاف أنه تم توفير الخدمات الطبية لمنتفعى المنظومة من خلال التعاقد مع 139 منشأة طبية، منها 101 منشأة تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، و38 منشأة تابعة للقطاع الخاص مسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية داخل محافظتى بورسعيد والأقصر وخارجهما.

وخلال الاجتماع، أشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المحاور الرئيسية للمشروع، والتى تتمثل فى جودة الخدمة الصحية من خلال ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين والربط بجميع مقدمى الخدمات والملاءة المالية، والتى تشمل اشتراكات منتظمة وإدارة رشيدة للمخاطر وغيرها، فضلا عن محور مشاركة المواطن، الذى يتم من خلاله الاطلاع على الملف الطبى ومتابعة المواطن لحالته.

وأوضح أنه يتم تنفيذ الاشتراكات المنتظمة من خلال قاعدة بيانات جيدة للمستفيدين، والربط البينى مع مختلف الجهات الأخرى المختصة، كما يتم تنفيذها عن طريق منظومة تشغيلية متفق عليها، وقدم شرحا لخطة التكامل بين الجهات الحكومية المعنية لحساب المستحقات المالية على المواطن "المؤمن عليهم قطاع حكومى وقطاع خاص" لاشتراكه فى التأمين الصحى الشامل من خلال قاعدة البيانات المصممة لذلك.

وبين، فى الوقت نفسه، ما يتم تنفيذه فى مركز الاتصال Call Center لتلقى استفسارات المنتفعين من التأمين الصحى الشامل، وخطة الاستيعاب المقترحة لزيادة أعداد المنتفعين.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: "إن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لأعمال الرقمنة، وشمل كذلك منصة تبادل المنظومات الصحية، والتى تضم منظومة مقدمى الخدمة الطبية، ومنظومة التسويات المالية، ومنظومة التسجيل والاعتماد".

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف الربط الشبكى للمنظومة فى محافظات المرحلة الأولى، وهى "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس"، وأنه فى هذا السياق تمت الإشارة إلى أنه نتيجة لزيادة أعداد المستفيدين الذين يتم تسجيلهم بالمنظومة تم التأكيد على ضرورة زيادة سعة مراكز الاتصال.