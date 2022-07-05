عاجل.. الرئيس السيسى: نعتز بعلاقات التعاون البناء مع قبرص

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين فى مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس القبرصى عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التنسيق تجاه عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس السيسى اعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون المتميزة مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابى، لافتا إلى تطلع مصر إلى الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، خصوصًا على الصعيد الأمنى والعسكرى والاقتصادى، وكذلك فى مجال الطاقة، على نحو يساهم فى تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم تجديد التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين فى منطقة شرق المتوسط.

كما تم بحث سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.