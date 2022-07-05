انت الان تتابع خبر صورة أول عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات.. البنك المركزي يطرحها لكل المواطنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر البنك المركزي المصري قرار بطرح فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية “بوليمر”، وهي التي تم إنتاجها باستعمال أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم داخل دار الطباعة الجديدة بالعاصمة الإدارية، وأيضاً التأكد من عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من نفس الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

صورة أول عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات من البنك المركزي

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم العملة الجديد حرصاً على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة، وهذا في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد خاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

تصميم الـ 10 جنيه البلاستيكية بشكل عصري

وكشف أنه تم تصميم الـ 10 جنيه البلاستيكية الجديدة بطابع عصري مبتكر وحديث، وتتزين العملة بمسجد الفتاح العليم، وذلك لأنه يعتبر من أهم المعالم الخاصة بالطرازات المعمارية الإسلامية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتميز بأنها مرنة وقوية وصلبة وطول العمر الإفتراضي لها الذي يصل لـ 3 أضعاف من عمر الفئة الورقية الحالية وهي المصنوعة من القطن.