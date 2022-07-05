انت الان تتابع خبر ما هو مرض نجل حازم شومان؟.. رحل اليوم ووالده ينعاه بطريقة حزينة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الحزن الكبير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، وبالتحديد بعد الإعلان عن وفاة خالد حازم شومان نجل الداعية الإسلامي الشهير “حازم شومان”، وهو الذي رحل عن عالمنا بعد معاناة طويلة مع المريض.

ما هو مرض نجل حازم شومان الذي رحل بسببه

وتوفي نجل خالد شومان بعد إصابته بمرض العضال، وهو مرض تقدمي لا يتوقع الشفاء منه ويؤدي للموا بعد 6 أشهر، ويحتاج فيه المريض لرعاية جسدية ونفسية، ويصاب المريض فيه بالعديد من الأمراض التي يصعب علاجها ومنها الأمراض الرئوية والمراحل المتقدمة من السرطان وأمراض القلب والأمراض العصبية وغيرها من الأمراض الأخرى.

نعي حازم شومان وفاة نجله اليوم

ونعي حازم شومان وفاة نجله قائلاً “إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لفراقك يا خالد حازم شومان لمحزونون اللهم اربط على قلب والديه نسألكم الدعاء لهم بالصبر والثبات”، وحصل على الكثير من التعليقات التي نعته بأحزن الكلمات وتمنوا لهم الرحمة والمغفرة.



