انت الان تتابع خبر رسمياً.. البنك المركزى المصرى يعلن اجازة عيد الاضحى للبنوك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصدر البنك المركزي المصري قرار بتعطيل العمل في كل البنوك التي تعمل في مصر، وهذا بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2022، وهي من أبرز الأشياء التي تشغل بال كل من يعملون فيه والعملاء.

اجازة عيد الاضحى للبنوك يعلنها المركزي

وقرر البنك المركزي أن يتم تعطيل العمل في جميع البنوك التي تعمل في مصر سواء الحكومية أو الخاصة، بدءاً من يوم الأحد 10 يوليو 2022 إلى يوم الخميس 14 يوليو 2022، وتغلق جميع البنوك أبوابها أمام جميع العملاء بكل المحافظات.

بيان البنك المركزي اليوم بموعد عودة العمل

وأشار البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح أن يتم استكمال العمل في جميع البنوك التي تعمل في مصر، على أن يستكمل عملها صباح يوم الأحد 17 يوليو 2022.

موعد عيد الأضحى تكشفه دار الإفتاء

وكشفت دار الإفتاء المصرية الأسبوع الفائت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة بدءاً من يوم الخميس الماضي، وهذا يكون يوم الجمعة المقبلة وقفة عرفات ويوم السبت هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022.