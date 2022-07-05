انت الان تتابع خبر مصروفات الجامعات الخاصة 2022.. فيهم كليات بـ 200 ألف جنيه في السنة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالإعلان عن بدء التقديم في الجامعات، وهذا يكون لجميع طلال الشهادات الأجنبية والمعادلة عن طريق موقع الجامعات، ويبحث عنها جمي الطلاب في الوقت الحالي وأولياء أمورهم خاصة مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022.

رابط التقديم في الجامعات الأهلية

وأشار المجلس من خلال موقعة الإلكتروني إلى أن كل الطلاب الذين يريدون التقديم في الجامعات الأهلية “جامعة الجلالة – جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة العلمين الدولية – جامعة المنصورة الجديدة”، ويكون التقديم من خلال هذا الرابط.

مصروفات الجامعات الخاصة 2022 لكل الطلاب

وتعتبر مصروفات الجامعات الخاصة 2022 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الطلاب حالياً، وأيضاً جميع أولياء الأمور الذين يريدون معرفة قيمة المصروفات التي تخصهم، وأما عن كلية طب الأسنان فهي تصل قيمة المصروفات فيها في العام لـ 200 ألف جنيه للعام الدراسي 2022/2023.