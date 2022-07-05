انت الان تتابع خبر حقيقة ارتفاع أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة.. القومي للاتصالات يثلج صدور المواطنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالكشف عن حقيقة ارتفاع أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة، وهو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين الكثير من المواطنين ورواد السوشيال ميديا، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع.

حقيقة ارتفاع أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة يكشفها القومي

ونفي أحد المصادر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه لا صحة لرفع أسعار كروت الشحن، وأنها تظل كما هي بدون أي زيادة تطرأ عليها، وطلب من جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم تصديق كل هذه الشائعئات التي تؤدي إلى إحداث حالة من البلبلة والذعر في كل الأسواق.

إطلاق التطبيق التفاعلي MY NTRA

وأشار المصدر إلى أن الجهاز قبل فترة أطلق التطبيق التفاعلي MY NTRA لتسهيل الخدمات التي تخص جميع المستخدمين، حيث أنه يقدم الكثير من الخدمات التفاعلية عن طريق استعمال الهاتف المحمول بدون الحاجة إلي التواصل مع المراكز الخاصة بالإتصال أو الانتقال لجميع فروع الشركات