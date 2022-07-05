انت الان تتابع خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كل المحافظات.. استعدوا العيد قرب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يزداد البحث في الوقت الحالي عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كل المحافظات، وأيضاً المدة الخاصة بالإجازة لكلاً من القطاعين الحكومي والخاص والبنوك، وتعد من أبرز المناسبات المميزة لجميع المسلمين.

موعد إجازة عيد الأضحي وطريقة أداء الصلاة

وتكون الإجازة من يوم 8 يوليو إلى الثلاثاء يوم 12 يوليو، ويؤدي جميع المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك يوم السبت 10 من ذي الحجة، وتكون عبارة عن ركعتين ينوي بها صلاة العيد ثم يكبر في الركعة الأولي سبع تكبيرات، وبعدها تصلي الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كل المحافظات

موعد صلاة العيد في القاهرة 5:26

موعد صلاة العيد في الجيزة 5:26

موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:28

موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:19

موعد صلاة العيد في السويس 5:21

موعد صلاة العيد في العريش 5:13

موعد صلاة العيد في الطور 5:20

موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5:18

موعد صلاة العيد في طابا 5:13

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:19

موعد صلاة العيد في دمنهور 5:24

موعد صلاة العيد في طنطا 5:25

موعد صلاة العيد في المنصورة 5:23

موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:24

موعد صلاة العيد في بنها 5:25

موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:26

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:25

موعد صلاة العيد في الفيوم 5:29

موعد صلاة العيد في بنى سويف 5:28

موعد صلاة العيد في المنيا 5:32

موعد صلاة العيد في أسيوط 5:33

موعد صلاة العيد في سوهاج 5:32

موعد صلاة العيد في قنا 5:29

موعد صلاة العيد في أسوان 5:32

موعد صلاة العيد في أبو سمبل 5:41

موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 5:39

موعد صلاة العيد في الغردقة 5:22

موعد صلاة العيد في الخارجة 5:40

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:20

موعد صلاة العيد في دمياط 5:20

موعد صلاة العيد في السلوم 5:47

موعد صلاة العيد في نويبع 5:15

موعد صلاة العيد في حلايب 5:21

موعد صلاة العيد في شلاتين 5:23