انت الان تتابع خبر تنسيق الصف الأول الثانوي 2022.. الرابط على موقع وزارة التعليم لكل الطلاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن رابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2022، وذلك على موقعها الرسمي عبر الانترنت، وتعد من ابرز الأشياء الذي يبحث عنها جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم.

رابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن كل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وكل من يهمه الأمر، ويتم الوصول إلى رابط التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويكون من خلال النقر هنا.

التسجيل في حساب وزارة التعليم

ويوفر هذا الرابط للطالب تسجيل الدخول في بداية الميعاد الخاص بالتقديم، وهذا لإضافة رغباته وحفظها، وهذا على أن يتم التسجيل في حساب الوزارة، وبعد الدخول على الرابط يستطيع الطالب أو ولي الأمر النقر على زر التسجيل بحساب الوزارة، وهذا للذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول التي تحتوى على البريد الإلكتروني وكلمة المرور، يتم إدخالها في الخانة الخاصة به.