انت الان تتابع خبر استعدادات التموين لاستقبال عيد الأضحى.. ضح كميات كبيرة من اللحوم يومياً بالمنافذ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، بالتأكيد على أن الشركة القابضة التي تتبع الوزارة وضعت خطة حول الاستعدادات لعيد الأضحى، وأيضاً أن الدولة المصرية يوجد فيها حوالي 1300 منفذ في كل المحافظات.

استعدادات التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وأكد عبد المنعم خليل أثناء لقائه مع برنامج صباح البلد الذي يبث على صدى البلد، أن الدولة المصرية تعمل على ضخ حوالي 50 أو 60 طن من اللحوم أثناء اللحوم الطبيعية، وفي العيد يتم ضخ حوالي 160 طن من اللحوم بشكل يومي.

فروع القابضة لوزارة التموين في كل المحافظات

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، أن الدولة المصرية تضع الملف الخاص بالأمن الغذائي في الأولويات، واعتمدت المالية على دراسة جميع السلع والمخزون الاستراتيجي لفترة آمنة، وهذا ليتم رفع جميع الأعباء على المواطن.

وقال أن الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين لها الكثير من الفروع ومنها “شركة النيل، وشركة الأهرام في القاهرة الكُبرى، وشركة المصرية لتجارة الجملة في دول الوجه البحري بأجمعه، وشركة الإسكندرية”، وهذا بجانب الشركة المصرية للحوم والدواجن التي توجد فروعها في جميع الأماكن.