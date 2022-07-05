انت الان تتابع خبر عاجل – مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع بـ”أسيوط” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقى 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 5 أخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر تصادم سيارة نقل بمقطورة وسيارة ميكروباص، مما أدى لانقلاب الميكروباص على جانب الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 اتجاه محافظة أسيوط بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة أسيوط بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثامين إلى مستشفى أخميم المركزى من مكان وقوع الحادث والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.